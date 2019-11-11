ФОТО и ВИДЕО | Что будет с министром Мартом Ярвиком? Юри Ратас вернулся в Эстонию и встретился с партнерами по коалиции: ищут выход из кризиса

Арумяэ покинул должность, однако Ярвик подобного заявления не сделал. Ратас также подтвердил, что Арумяэ не место на службе у этого правительства. Вдобавок Ратас сегодня встретится с Ярвиком.

Фракция Партии реформ решила на сегодняшнем заседании, что составит текст для выражения недоверия Марту Ярвику и начнет собирать подписи в его поддержку. "В выходные выяснилось еще множество новых обстоятельств, почему министр Ярвик не может оставаться на своей должности. В то же время министры Март и Мартин Хельме заверили, что у министра сельской жизни нет никаких причин уходить в отставку. Поэтому Рийгикогу придется вскоре выразить ему недоверие", — сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.