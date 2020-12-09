ФОТО и ВИДЕО | Читатель: в маардуском магазине Maxima околачиваются бездомные

"В Маарду в маленьком магазине Maxima "живут" бездомные. Продавщица сказала мне, что полиция и охрана ничего с этим поделать не могут. Вчера (30 ноября - прим.) в 21:15 мне, как клиенту пришлось выгонять их из магазина. Но через несколько минут они вернулись", - пишет Влад.

Запрос в пресс-службу Maxima был отправлен 1 декабря. 4 декабря запрос был направлен в коммуникационное бюро Hamburg, которое консультирует Maxima и посредствам которого рассылаются пресс-релизы торговой сети. Там подтвердили, что запрос дошел. Однако на момент публикации данного материала комментарий так и не поступил.

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