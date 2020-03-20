ФОТО И ВИДЕО | Целая рота военных срочной службы вернулась из карантина. Потерь нет

Это подразделение Калевского пехотного батальона в Палдиски было отправлено на карантин в прошлую пятницу, когда у одного срочника выявили коронавирус, который он подхватил, по всей видимости, на Сааремаа во время похода на тот злополучный волейбольный матч с участием итальянцев.

Вся рота, включая руководящих военной подготовкой профессиональных военных, неделю находилась в казарме, не соприкасаясь с другими военнослужащими.

На помощь из Йыхви были вызваны для срочника, которые помогали обеспечивать режим карантина.

В роте — три взвода, каждый из которых в ходе карантина был в казарме изолирован. Но учебная работа продолжалась, там где это было невозможно без близкого контакта (в бронемашинах или классах), использовались защитные маски или противогазы.

Теперь, по окончании карантина, солдаты и офицеры смогли вернуться к нормальной армейской жизни: свободно общаться друг с другом, посещать спортивные залы, ходить в библиотеку и т.п.

Напомним, что приказом командующего Силами обороны Мартина Херема увольнительные в эстонской армии до 1 мая запрещены.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.