ФОТО и ВИДЕО: Будильник, каска, купюра в 7 евро. Дед Мороз раздал депутатам Рийгикогу подарки со скрытым смыслом

Не обошлось и без подарков. Социал-демократы получили в подарок белую подушку и будильник, чтобы можно было спокойно спать, но в нужный момент все же проснуться. EKRE — бур и каску, чтобы было легче добывать глубинное государство. Isamaa — "последнюю пенсионную ступень", центристы — купюру номиналом в 7 евро, символизирующую рост пенсий, а реформисты — стратегический запас продовольствия и пушечное ядро для проведения сражений.

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