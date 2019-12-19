19.12.2019, 12:04
ФОТО и ВИДЕО: Будильник, каска, купюра в 7 евро. Дед Мороз раздал депутатам Рийгикогу подарки со скрытым смыслом(3)
На сегодняшнем заседании Рийгикогу депутатов по традиции с наступающими праздниками поздравил Дед Мороз.
На сегодняшнем заседании Рийгикогу депутатов по традиции с наступающими праздниками поздравил Дед Мороз.
Не обошлось и без подарков. Социал-демократы получили в подарок белую подушку и будильник, чтобы можно было спокойно спать, но в нужный момент все же проснуться. EKRE — бур и каску, чтобы было легче добывать глубинное государство. Isamaa — "последнюю пенсионную ступень", центристы — купюру номиналом в 7 евро, символизирующую рост пенсий, а реформисты — стратегический запас продовольствия и пушечное ядро для проведения сражений.
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