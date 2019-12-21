21.12.2019, 13:07
ФОТО и ВИДЕО | Борис Джонсон прибыл в Тапа и отправился в столовую раздавать солдатам еду(91)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже приземлился в Таллинне и прибыл в военный городок Тапа, чтобы встретиться там с военнослужащими и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.
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