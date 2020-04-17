17.04.2020, 16:56
ФОТО и ВИДЕО | Бизнесмен Кристьян Раху сделал Эстонии подарок на миллион евро — закупил маски и защитные костюмы для больниц
В четверг утром из Пекина в Таллинн прибыл очередной самолет, доставивший в Эстонию множество медицинских масок и защитных костюмов. Это пожертвование председателя совета Utilitas Кристьяна Раху Эстонскому государству, а в организационных вопросах помог Ричард Томингас.
Самолет "Аэрофлота" доставил в Эстонию 30 000 защитных костюмов и 600 000 защитных масок, согласно заключенному около трех недель назад договору между китайской госфирмой China National Corporation for Overseas Economic Cooperation и принадлежащей Ричарду Томингасу OÜ Novutech.
Необходимый для эстонской медицины груз и его транспортировка обошлась примерно в 950 000 евро, и все эти расходы покрыл предприниматель Кристьян Раху.
Транспорт из Китая в Эстонии организовывало предприятие DSV.
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- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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