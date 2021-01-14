ФОТО и ВИДЕО | ”Битва с коронавирусом будет продолжаться долго". Кальюлайд поручила Каллас сформировать правительство

Кальюлад подписала решение о назначении Каллас кандидатом в премьер-министры как председателя партии, получившей на выборах в Рийгикогу наибольшее количество голосов.

”Битва с коронавирусом будет продолжаться еще долго. Она разрушила нашу экономику, повлияла на благосостоянии и чувство безопасности наших семей. И я, и эстонский народ ждем, чтобы Эстония как можно быстрее получила новое активное и дееспособное правительство, которое сосредоточится на борьбе с пандемией и экономическим кризисом и улучшении нашей жизни ”, — сказала Кальюлайд на встрече.

Теперь у Каи Каллас есть 14 дней, чтобы выступить в Рийгикогу с докладом о принципах формирования будущего правительства и получить поддержку парламента.

Как стало известно ранее, Центристская партия уже приняла неофициальное предложение реформистов о начале коалиционных переговоров.

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