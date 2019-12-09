09.12.2019, 12:08

ФОТО и ВИДЕО | Автобус Ecolines таранил LuxExpress на таллиннском автовокзале

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В воскресенье вечером на автовокзале Таллинна столкнулись автобусы компаний Ecolines и LuxExpress. Фото и видео последствий инцидента отправила в редакцию RusDelfi читательница Анастасия, ставшая свидетельницей аварии.

"Поворачиваю голову и вижу, как автобус Ecolines таранит Lux, — пишет нам Анастасия. — Причем он не понимал, почему он остановился, что мешает ему там сзади. Дал газу так, что прокручивались колеса, был страшный рев. Муж побежал и стал бить ему в стекло с криками "остановись, что ты делаешь!". Только тогда он заглушил автобус".

"Полицию мы вызвали очень быстро, — продолжает читательница. — Также приехала скорая, так как действительно могло произойти ужасное. У нас оказался знакомый, который сидел в LuxExpress и должен был ехать в Ригу. С его слов, парень, который сидел около окна, соскочил со своего места, когда увидел, что на него движется автобус. Его могло сильно покалечить, потому что стекло было разбито вдребезги".

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По предварительным данным, в организме водителя Ecolines обнаружены следы алкоголя. RusDelfi отправил запрос в полицию для подтверждения или опровержения данной информации, а также в саму автобусную компанию относительно штрафных санкций для водителя.

"Ужасно, что если бы не эта ситуация, такой водитель мог бы оказаться на дорогах Таллинна", - подытожила Анастасия.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Место аварии Фото: Анастасия Кулькова
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