ФОТО и ВИДЕО | Автобус Ecolines таранил LuxExpress на таллиннском автовокзале

"Поворачиваю голову и вижу, как автобус Ecolines таранит Lux, — пишет нам Анастасия. — Причем он не понимал, почему он остановился, что мешает ему там сзади. Дал газу так, что прокручивались колеса, был страшный рев. Муж побежал и стал бить ему в стекло с криками "остановись, что ты делаешь!". Только тогда он заглушил автобус".

"Полицию мы вызвали очень быстро, — продолжает читательница. — Также приехала скорая, так как действительно могло произойти ужасное. У нас оказался знакомый, который сидел в LuxExpress и должен был ехать в Ригу. С его слов, парень, который сидел около окна, соскочил со своего места, когда увидел, что на него движется автобус. Его могло сильно покалечить, потому что стекло было разбито вдребезги".

По предварительным данным, в организме водителя Ecolines обнаружены следы алкоголя. RusDelfi отправил запрос в полицию для подтверждения или опровержения данной информации, а также в саму автобусную компанию относительно штрафных санкций для водителя.

"Ужасно, что если бы не эта ситуация, такой водитель мог бы оказаться на дорогах Таллинна", - подытожила Анастасия.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Место аварии Фото: Анастасия Кулькова