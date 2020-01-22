ФОТО И ВИДЕО | Арка Певческого поля получила к юбилею космический вид

”Я очень рад, что на Певческом поле появилась еще одна дополнительная возможность, которая поможет подчеркнуть ценность и красоту этого места”, - сказал руководитель Таллиннского Певческого поля Урмо Саареоя.

”Обновление освещения главного здания и певческой арки является одним из изменений, которыми мы продолжим последовательно заниматься, для того чтобы превратить Певческое поле в современный городской парк. В прошлом году певческая арка была капитально отремонтирована вместе с заменой досок, ремонтом фасада и новым асфальтовым покрытием на территории. До лета мы возьмемся за территорию холма, где построим небольшой сувенирный магазин с террасой, где можно будет выпить чашечку кофе и насладиться видом”.

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”Современное освещение поможет также прохожим в темное время суток увидеть красивую певческую арку, а также создаст новые возможности игры света во время мероприятий, значительно повыситься и безопасность всей территории. Это инвестиция, радости и пользы от которой хватит еще на долгие годы”, - добавил Саареоя.