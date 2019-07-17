ФОТО и ВИДЕО | "Антарктика 200": парусник «Адмирал Беллинсгаузен» покинул Эстонию

По словам главы государства, это гордость отправить „Admiral Bellingshausen“ в путь, чтобы распространить послание об эстонцах как о мореплавателях, которые даже открыли один континент. Президент отметила, что важно продолжать исследования и морские экспедиции, чтобы запечатлить, насколько была чистая вода 200 лет назад.

Под руководством Эстонского Морского музея на протяжении всего пути проходят различные научно-популярные форумы. 20 июля в Калининграде в музеи Моря открывается фотовыставка. Авторы полярные ученые Энн Кауп, Сергей Воробьев и Вульф-Дийэтер Хермикхен.

27 июля в немецком городе Киль пройдет форум, где историки расскажут об балтийско-немецких открывателях. В Осло 7 августа состоится форум о полярных исследования, 2 сентября в Лондоне - дебаты об открытии Антарктики и другие мероприятия.

Подробный путь парусника смотрите здесь: