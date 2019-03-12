ФОТО и ВИДЕО | Анализ: возможная война России с НАТО начнется с цветной революции в какой-нибудь из соседних стран

Готовность режима Владимира Путина применить военную силу против других стран вне сомнений. Россия — единственная страна, которая после окончания холодной войны напала на европейском континенте на суверенную страну, которую она сама признала. В течение последних десяти лет Россия сделала это целых два раза, и последовавшая за нападением военная оккупация продолжается в Украине и Грузии до сегодняшнего дня.

Департамент внешней разведки наблюдал за всеми военными учениями российских вооруженных сил в последнее десятилетие. Они охватывают как проигранные с реальными подразделениями на полигонах учения, так и оставшиеся скрытыми от общественности военные игры на картах и штабные учения различных уровней. Анализируя учения, пришли к четырем главным убеждениям.

1. Российские вооруженные сил постоянно отрабатывают масштабную войну с НАТО.

2. Военный конфликт с НАТО, по оценке российских вооруженных сил, начнется с так называемой цветной революции в какой-нибудь из соседних с Россией стран, прежде всего в Белоруссии.

3. Балтийские страны — та часть НАТО, на которую России в потенциальной кризисной ситуации проще всего напасть, для того, чтобы склонить равновесие военных сил на Балтийском море в более выгодную для себя сторону. В военном планировании Россия рассматривает Эстонию не как отдельную цель, а как часть НАТО. Следовательно, Эстония должна быть готова к военному нападению России и тогда, когда зачатки конфликта в другом месте. Разжиганием вражды между местными национальными группами Россия пытается сохранить для себя предлог для вмешательства.

4. В случае конфликта НАТО-Россия военная деятельность не ограничивалась бы Восточной Европой или Балтийскими странами, а охватывала бы нападения России и на цели в Западной Европе.

По оценке Департамента внешней разведки, в этом году почувствовать на свое шкуре российское влияние сможет прежде всего Украина, где в этом году пройдут выборы. В фокусе российского влияния в 2019 году также выборы в Европарламент, где Россия попытается поддержать прохождение в парламент пророссийских и евроскептических сил.