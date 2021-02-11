ФОТО и ВИДЕО | Ааб: у пенсионеров должно быть больше льгот по подоходному налогу

План состоит из восьми целей: борьба с пандемией, здоровые люди, умная экономика, зеленая Эстония, образованные люди, активная и защищенная Эстонии, уравновешенная Эстония, открытое и безопасное правовое государство.

Каллас сообщила, что будут выделены дополнительные средства на зарплату учителям, которые будут в детских садах заниматься обучением эстонскому языку. Также важно поддержать предпринимателей. Более подробно о плане можно прочитать ЗДЕСЬ.

Каллас признала, что статистика заболевания коронавирусом вызывает опасения. ”Мы смотрим, что делают другие страны. Есть страны, где очень много внимания уделяется ответственности самих людей. Наши исследования показывают, что люди стали меньше осознавать опасность. Конечно, это связано и с усталостью от кризиса”, — сказала премьер-министр.

”Если говорить о вакцинации, то проблемой является то, что у нас недостаточно вакцины”, — добавила она.

Министр административного управления Яак Ааб пошутил, что скоро будет походить на министра Танеля Кийка, поскольку все никак не найдет время для похода к парикмахеру. Перейдя к рабочим вопросам, Ааб сказал, что Эстония должна решить, каким образом будет использовать полученные из фондов Еврокомиссии средства. Также он выразил мнение, что для пенсионеров налоговые льготы должны быть больше и средняя пенсия не должна облагаться подоходным налогом.

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