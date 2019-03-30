ФОТО и ВИДЕО | 409 котиков ждут хозяев! В Мустамяэ находится самый большой приют в Эстонии, которым управляют волонтеры

Pesaleidja MTÜ был создан десять лет назад, когда два любителя животных пригрели у себя кошек, оставшихся ждать хозяев в маленьких городках. Когда же кошек накопилось побольше, и в 2012 году в Мустамяэ наконец открылся приют, никто и не предполагал, что животных станет так много.

Сейчас в приюте 191 кошка, а в придачу к этому 218 разных котиков из приюта находятся на передержке. На передержку отдают тех котов, которые не могут находиться в приюте в компании других животных.

Все 409 котика в Pesaleidja MTÜ ищут себе постоянный дом и хозяев. Если же вы не можете взять кошку к себе, то Pesaleidja MTÜ ждет совершеннолетних волонтеров, которые минимум два раза в месяц могут приходить в приют, чтобы хотя бы погладить котиков!