ФОТО и ВИДЕО | 150-летие Эстонской железной дороги и Балтийского вокзала отметили уникальным парадом дрезин

Это событие отмечает день рождения железной дороги и напоминает о том, что ее создание заложило прочный фундамент для будущей экономической, образовательной и культурной жизни Эстонии. По словам председателя правления Eesti Raudtee Эрика Лайдвеэ, железная дорога по-прежнему остается важным фактором, влияющим на развитие жизни и бизнеса, создающим хорошие возможности для торговли, способствующим развитию городов и экологичного транспорта.

”Железнодорожный сектор в Эстонии активно развивается, и мы очень благодарны за это. В ближайшие годы мы реализуем крупнейший инвестиционный план в истории эстонской железной дороги, в результате чего наша железная дорога станет одной из самых современных инфраструктур региона”, — сказал Лайдвеэ.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, сегодня эстонское государство инвестирует в железную дорогу больше, чем когда-либо прежде. ”В ближайшие пять-шесть лет весь эстонский железнодорожный парк будет работать на электричестве, а также появятся новые поезда. В общей сложности в существующую железнодорожную инфраструктуру и повышение скорости движения, в систему управления и электрификацию планируется инвестировать около 500 миллионов евро, а также дополнительные 56 миллионов евро в новые пассажирские поезда. И уже сегодня активно ведется крупнейшая стройка века — Rail Baltic”, — сказал Аас.

Парад завершился на Балтийском вокзале — ему исполнилось 150 лет. Он был построен в 1870 году как главный вокзал Балтийской железной дороги, и сегодня через него ежемесячно проходит до миллиона человек.

”За последние 150 лет железные дороги и поезда прошли невероятный путь развития. И они никуда не исчезнут — я уверен, что, отмечая 200-летие Эстонских железных дорог, мы уже будем ездить на водородных поездах”, — сказал член совета Go Group Тийт Пруули.

Помимо участия в параде дрезин железнодорожники совместно открыли на Балтийском вокзале информационный стенд, рассказывающий об истории железных дорог Эстонии, а также посвященное самому Балтийскому вокзалу историческое панно.