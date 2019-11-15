ФОТО и СХЕМА | Подробности аварии: грузовик полностью перекрыл дорогу, у Сигне Лахтейн не было ни малейшего шанса

Пресс-секретарь суда отметила, что никакого обгона, предположения о котором звучали ранее, не было. Тачи сказал, что взял груз незадолго до аварии и должен был доставить его в другую страну. ”Я успел проехать всего 10-15 км”, — сказал он.

Погода в этот день была плохая. Дороги были очень скользкие, а Таци ранее никогда не сталкивался с ситуацией, когда черный с виду асфальт покрыт льдом. Также у него не было опыта зимнего вождения. Несмотря на то, что разрешенную скорость в 80 км/ч он не превысил, скорость для таких дорожных условий все равно была слишком большой.

На просьбу журналиста описать, как именно произошла авария, мужчина сказал, что все уже позади и он не хочет об этом говорить.

Ранее Таци уже говорил, что хочет принести близким погибшей свои извинения. Но такой возможности ему на суде не представилось, поскольку семьи на месте не было. На суде он еще раз отметил, что не хотел, чтобы все так случилось, и что очень сожалеет о случившемся.

Выяснилось, что опыт вождения грузового автомобиля у него очень маленький (около года), а рейс в Эстонию для него и вовсе был первым рейсом за пределы Турции. По словам Таци, в его семье все мужчины работают дальнобойщиками.

В качестве дополнительного наказания суд лишил на год лишил его права на управление транспортным средством. Информация об этом будет передана и турецким властям, что очень напугало мужчину. ”Мне надо работать. Я больше ничего не умею”, — сказал он.

”Эстония обязана сообщить. Что в вашем государстве сделают (с этой информацией), я сказать не могу”, — отметила на это Пярн.

Также он попросил возможности выплачивать назначенный ему штраф (1900) по частям, но поскольку ранее он уже согласился оплатить его полностью, то эта просьба была отклонена.

На вопрос о том, согласен ли он с наказанием в два года условно с испытательным сроком в три года, мужчина ответил, что все понимает и наказанием кажется ему логичным и разумным.

После оглашения решения суда Таци сказал, что накануне так сильно нервничал, что не спал и не ел. За день до заседания он приехал из Рижского аэропорта в Тарту и просто слонялся по городу и сидел на автовокзале.