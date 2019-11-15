15.11.2019, 09:10

ФОТО и СХЕМА | Подробности аварии: грузовик полностью перекрыл дорогу, у Сигне Лахтейн не было ни малейшего шанса

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ФОТО и СХЕМА | Подробности аварии: грузовик полностью перекрыл дорогу, у Сигне Лахтейн не было ни малейшего шанса
Mingit möödasõitu ei olnud, veok oli risti teel. Signe Lahteinil polnud võimalustki õnnetusest pääseda.Kristjan Lepp

Во вторник состоялся суд над мужчиной, из-за которого в страшной автомобильной аварии полтора года назад погибла телеведущая и журналистка Сигне Лахтейн.

Как пишет Maaleht, в день суда до последнего было неясно, прибудет ли на место обвиняемый, 23-летний гражданин Турции Рамазан Таци. Когда стало ясно, что он все же на месте, окружной прокурор Аннели Хинто предупредила, что мужчина говорит только на турецком языке и других языков не понимает. На суде он использовал помощь переводчика.

Также прокурор отметила, что когда в связи с расследованием они однажды позвали Таци в Эстонии, то он приехал. Еще тогда это произвело на прокурора и судью Райна Пярна благоприятное впечатление, поскольку с Эстонией молодого человека ничего не связывало. В день аварии он находился здесь проездом, выполняя заказ своего турецкого работодателя.

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”Я не мог не приехать, — сказал сам Таци после заседания. — Тогда бы все подумали, что я не приехал, потому что виноват”.

Как бы то ни было, по решению суда он действительно виноват в совершении тяжелой аварии, пусть и по неосторожности. Экспертиза установила, что он выбрал неправильный скоростной режим, использовал неподходящие приемы вождения, вывернул руль влево и отклонился вместе с прицепом на встречную полосу, по которой ехала Сигне Лахтейн. Грузовик перекрыл всю дорогу и Лахтейн некуда было деться. Столкновение было настолько сильным, что легковой автомобиль журналистки отлетел назад и оказался в кювете. Женщина получила переломы и ушибы, но роковым стала тяжелая травма головы, которая привела к отеку мозга.

Пресс-секретарь суда отметила, что никакого обгона, предположения о котором звучали ранее, не было. Тачи сказал, что взял груз незадолго до аварии и должен был доставить его в другую страну. ”Я успел проехать всего 10-15 км”, — сказал он.

Погода в этот день была плохая. Дороги были очень скользкие, а Таци ранее никогда не сталкивался с ситуацией, когда черный с виду асфальт покрыт льдом. Также у него не было опыта зимнего вождения. Несмотря на то, что разрешенную скорость в 80 км/ч он не превысил, скорость для таких дорожных условий все равно была слишком большой.
На просьбу журналиста описать, как именно произошла авария, мужчина сказал, что все уже позади и он не хочет об этом говорить.

Ранее Таци уже говорил, что хочет принести близким погибшей свои извинения. Но такой возможности ему на суде не представилось, поскольку семьи на месте не было. На суде он еще раз отметил, что не хотел, чтобы все так случилось, и что очень сожалеет о случившемся.

Выяснилось, что опыт вождения грузового автомобиля у него очень маленький (около года), а рейс в Эстонию для него и вовсе был первым рейсом за пределы Турции. По словам Таци, в его семье все мужчины работают дальнобойщиками.

В качестве дополнительного наказания суд лишил на год лишил его права на управление транспортным средством. Информация об этом будет передана и турецким властям, что очень напугало мужчину. ”Мне надо работать. Я больше ничего не умею”, — сказал он.
”Эстония обязана сообщить. Что в вашем государстве сделают (с этой информацией), я сказать не могу”, — отметила на это Пярн.

Также он попросил возможности выплачивать назначенный ему штраф (1900) по частям, но поскольку ранее он уже согласился оплатить его полностью, то эта просьба была отклонена.
На вопрос о том, согласен ли он с наказанием в два года условно с испытательным сроком в три года, мужчина ответил, что все понимает и наказанием кажется ему логичным и разумным.

После оглашения решения суда Таци сказал, что накануне так сильно нервничал, что не спал и не ел. За день до заседания он приехал из Рижского аэропорта в Тарту и просто слонялся по городу и сидел на автовокзале.

”Если что-то предначертано, то этого не миновать”, — сказал мужчина. Профессию он менять не планирует, равно как избегать международных рейсов, в том числе в Эстонию. Издание отмечает, что если бы он не приехал на заседание, то международными перевозками заниматься больше не смог.

Обжаловать приговор суда Таци не намерен.

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