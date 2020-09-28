ФОТО и ГРАФИК: ”Находка, которая меняет все”: паром Estonia получил сильный удар от неустановленного объекта

На опубликованных кадрах видно, что на боковой части парома имеется большая вмятина и дыра высотой в четыре и шириной в 1,2 метров. Из опубликованного материала неясно, когда образовались повреждения: до или после катастрофы.

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Премьера документального фильма "Эстония": находка, которая меняет все" состоится сегодня вечером. Через весь сериал красной нитью проходит мысль, что крушению парома способствовал неустановленный объект, который столкнулся с паромом снаружи и пробил дыру в корпусе.

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Эксперт в области морского дела Йорген Амдал сказал скандинавским СМИ, что эта дыра, вне всякого сомнения, поспособствовала тому, что паром затонул. ”Нельзя исключать, что это повреждение сыграло свою роль”, — сказал он изданию Aftonbladet. Как отмечает Aftonbladet, опубликованные в газете фотографии подтверждают теорию, которая до этого постоянно отвергалась властями: в корпусе была пробоина, которая привела к быстрому затоплению и дело не только в отрыве носового визира.

С момента первых ударов по корпусу и до момента, когда судно ушло под воду, прошло всего 55 минут. 137 человек были спасены, 852 человека погибли. Дно в месте гибели парома очень мягкое, поэтому положение остова постоянно меняется, в связи с чем кинематографистам и удалось увидеть то, чего раньше не было видно.

Командой проекта руководит режиссер и журналист Хенрик Эвертссон. Также в проекте принял участие один из ведущих экспертов по документированию повреждений при кораблекрушениях в странах Северной Европы Линус Андерссон.

Чтобы ответить на вопрос, как и когда был поврежден корпус, документалисты привлекли ряд экспертов, которые опровергли теорию о том, что дыра могла возникнуть в результате взрыва. Большинство экспертов считают, что повреждение произошло под воздействием внешней силы, очень большого объекта, который ударился о паром, пробил корпус и повредил стальные балки.

Издание отмечает, что в свое время во время расследования систематического опроса лиц, находившихся на пароме, не производилось. Теперь же многие из них рассказывают то, на что раньше не обращали внимания.