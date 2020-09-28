ФОТО и ГРАФИК: ”Находка, которая меняет все”: паром Estonia получил сильный удар от неустановленного объекта

Шведский кинорежиссер Хенрик Эвертссон погрузился с подводным роботом к остову затонувшего парома ”Estonia” и обнаружил повреждения корпуса судна, о которых раньше не упоминалось.
На опубликованных кадрах видно, что на боковой части парома имеется большая вмятина и дыра высотой в четыре и шириной в 1,2 метров. Из опубликованного материала неясно, когда образовались повреждения: до или после катастрофы.
Премьера документального фильма "Эстония": находка, которая меняет все" состоится сегодня вечером. Через весь сериал красной нитью проходит мысль, что крушению парома способствовал неустановленный объект, который столкнулся с паромом снаружи и пробил дыру в корпусе.
Эксперт в области морского дела Йорген Амдал сказал скандинавским СМИ, что эта дыра, вне всякого сомнения, поспособствовала тому, что паром затонул. ”Нельзя исключать, что это повреждение сыграло свою роль”, — сказал он изданию Aftonbladet. Как отмечает Aftonbladet, опубликованные в газете фотографии подтверждают теорию, которая до этого постоянно отвергалась властями: в корпусе была пробоина, которая привела к быстрому затоплению и дело не только в отрыве носового визора.
С момента первых ударов по корпусу и до момента, когда судно ушло под воду, прошло всего 55 минут. 137 человек были спасены, 852 человека погибли. Дно в месте гибели парома очень мягкое, поэтому положение остова постоянно меняется, в связи с чем кинематографистам и удалось увидеть то, чего раньше не было видно.
Командой проекта руководит режиссер и журналист Хенрик Эвертссон. Также в проекте принял участие один из ведущих экспертов по документированию повреждений при кораблекрушениях в странах Северной Европы Линус Андерссон.
Чтобы ответить на вопрос, как и когда был поврежден корпус, документалисты привлекли ряд экспертов, которые опровергли теорию о том, что дыра могла возникнуть в результате взрыва. Большинство экспертов считают, что повреждение произошло под воздействием внешней силы, очень большого объекта, который ударился о паром, пробил корпус и повредил стальные балки.
Издание отмечает, что в свое время во время расследования систематического опроса лиц, находившихся на пароме, не производилось. Теперь же многие из них рассказывают то, на что раньше не обращали внимания.
Среди прочего очевидцы говорят, что вода начала проникать с палубы, расположенной под автомобильной палубой, а не сверху, с палубы, где расположен носовой визор.
По официальной версии паром Estonia затонул из-за того, что во время шторма отошел носовой визор и через автомобильную палубу внутрь попало огромное количество воды, что привело к опрокидыванию и затоплению судна.
Многие очевидцы однако не согласны с выводами официального отчета о расследовании, поскольку, по их мнению, процесс описан неправильно.
Один из выживших после крушения — Рольф Сёрман из Стокгольма. Он находился в командировке с 11 коллегами. Домой из них вернулись только трое. ”Почему это важно 25 лет спустя? Потому что мы не знаем, как на самом деле произошло крушение. Для меня это вопрос морской безопасности в будущем: для моих детей, моих внуков и всего мира”, — сказал Сёрман.
Андерс Эрикссон из Карлскуги — еще один свидетель трагедии. ”Если речь идет о такой крупной катастрофе, как крушение парома Estonia, необходимо знать, что произошло, почему это произошло. А, главное, — чтобы этого не повторилось! И я убежден, что мы в итоге узнаем правду”, — сказал мужчина.
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