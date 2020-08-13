ФОТО | "Хотим, чтобы с этого началась наша поющая революция". В центре Таллинна прошла акция в поддержку Беларуси

Акция была посвящена прошедшим в воскресенье президентским выборам в Беларуси. Собравшиеся на площади поддержали граждан Республики Беларусь, выступивших против автократии действующего президента Александра Лукашенко.

"Наша цель - побудить другие страны признать Тихановскую президентом Беларуси, призвать Лукашенко мирно передать власть, - сказала Delfi один из организаторов митинга Петра Лизавета Малиукевич. - Ждем, чтобы все страны Европейского союза объединились бы и предприняли бы что-то в белорусском вопросе".

"Нет ни одного белоруса, на котором бы не отразилось происходящее. У нас у всех есть по меньшей мере один друг, которых был арестован в ходе демонстраций", - добавила она и рассказала, как жестоко обращаются с задержанными в местах временного заключения.

По словам Малиукевич, проживающие за рубежом белорусы тоже не могут оставаться безучастными к бедам и страданиям их соотечественников на родине.

"Нельзя быть равнодушным, когда людей убивают, избивают за правду и желание иметь право выбора", - сказала Петра Лизавета, живущая в Эстонии 4 года.

"Мы поем на сегодняшнем мероприятии, потому что чувствуем, что это будет близко сердцам эстонцев, мы хотели, чтобы из этого события родилась наша поющая революция", - сказала участница акции Галина Панарад, еще один член команды организаторов.

Участники акции выбрали для исполнения песни Виктора Цоя, Ляписа Трубецкого, неофициальный гимн Беларуси "Магутны божа" и др.

Организаторы признательны всем, кто пришел на площадь поддержать протестующий народ Беларуси.

"Я очень благодарна всем, кто прочувствовал нашу национальную трагедию и готов поддержать нас в трудные времена, - сказала Петра Лизавета. - Хочу сказать "большое-большое спасибо!" каждому, кто посвятил свое время и внимание происходящему в Беларуси".