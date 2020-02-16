ФОТО | "Грозит массовое неповиновение закону". EKRE призвала отменить аптечную реформу.

"Принятая пять лет назад аптечная реформа, которая должна вступить в силу 1 апреля, уже во времена разработки закона была проблемной, потому что не учитывала социально-экономические последствия. Сейчас ясно, что реформа, которая дает право владеть аптеками только провизорам, не достигает своих целей, то есть не способствуют увеличению конкуренции и снижению цен", — говорится в принятом сегодня заявлении совета уполномоченных EKRE.

По мнению национал-консерваторов, если аптечная реформа будет внедрена в нынешнем виде, то оптовые фирмы запустят JOKK-схемы и продолжат по-прежнему контролировать рынок лекарств, в то же время закрытие грозит многим аптекам по всей Эстонии, прежде всего в регионах, пишет rus.err.

Поэтому совет уполномоченных EKRE призывает все парламентские фракции проявить государственную мудрость и поддержать поправки национал-консерваторов, которые позволят избежать массового закрытия аптек, гарантируют доступность лекарств и увеличение конкуренции.

Как мы уже сообщали, депутаты Рийгикогу от EKRE представили в проект по аптечной реформе изменения, благодаря которым аптеки получили бы право приобретать лекарства и из других — помимо эстонских оптовиков — источников. А право продажи медикаментов было бы расширено на больницы и центры семейных врачей.