16.02.2020, 13:45

ФОТО | "Грозит массовое неповиновение закону". EKRE призвала отменить аптечную реформу.

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Foto: Rauno Volmar

Консервативная народная партия Эстония (EKRE) призвала парламент предпринять усилия для отмены аптечной реформы, которая должна вступить в силу 1 апреля. Партия также опасается, что потерявшие разрешение на деятельность аптеки продолжат деятельность и не подчинятся закону.

"Принятая пять лет назад аптечная реформа, которая должна вступить в силу 1 апреля, уже во времена разработки закона была проблемной, потому что не учитывала социально-экономические последствия. Сейчас ясно, что реформа, которая дает право владеть аптеками только провизорам, не достигает своих целей, то есть не способствуют увеличению конкуренции и снижению цен", — говорится в принятом сегодня заявлении совета уполномоченных EKRE.

По мнению национал-консерваторов, если аптечная реформа будет внедрена в нынешнем виде, то оптовые фирмы запустят JOKK-схемы и продолжат по-прежнему контролировать рынок лекарств, в то же время закрытие грозит многим аптекам по всей Эстонии, прежде всего в регионах, пишет rus.err.

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Поэтому совет уполномоченных EKRE призывает все парламентские фракции проявить государственную мудрость и поддержать поправки национал-консерваторов, которые позволят избежать массового закрытия аптек, гарантируют доступность лекарств и увеличение конкуренции.

Как мы уже сообщали, депутаты Рийгикогу от EKRE представили в проект по аптечной реформе изменения, благодаря которым аптеки получили бы право приобретать лекарства и из других — помимо эстонских оптовиков — источников. А право продажи медикаментов было бы расширено на больницы и центры семейных врачей.

К нынешнему проекту у EKRE целый ряд претензий. "Оптовые фирмы продолжили бы контролировать рынок, опасность закрытия нависла над 120-150 аптеками по всей Эстонии", — сказал глава партии Мартин Хельме. "Цель наших предложений — прекратить зависимость аптек от оптовых фирм и создать на рынке лекарств свободную конкуренцию".

Одно из предложений должно дать право больничным аптекам продавать лекарства как пациентам, так и другим лицам.

Предлагается дать аптекам право закупать лекарства и у зарубежных оптовых продавцов.

Еще одно предложение касается отмены ограничений на структуру аптечной собственности. Нынешний запрет по существу не работает, потому что участники рынка используют для адаптации к аптечной реформе различные серые, но юридически корректные схемы.

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