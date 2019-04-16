ФОТО: Граница Эстонии почти не охраняется? Пограничники обеспокоены тем, что часть территории невозможно нормально патрулировать

Тем не менее, Суви утверждает, что приграничные территории — самые безопасные регионы материковой Эстонии. Пограничники, которым иногда приходится выполнять и работы органов правопорядка, постоянно патрулируют местность и разбираются и с проблемами местных жителей. Для всех на равных основаниях действует строгий контроль.
Что касается патрулирования границы, то трудности возникают из-за природных условий. Из 82 км границы, за которые отвечает пограничный кордон Саатсе и Вярска, почти четверть — сложно проходимая болотистая местность. Эта территория когда-то была под водами Псковского озера. От пограничного столба №538 можно пройти по сухой поверхность лишь пару километров, пока не начнется болотистая местность, поросшая кустарником, где застревают машины и пешком приходится идти довольно долго — 4-5 часов до следующего сухого отрезка.
Пограничники ждут, когда же Эстония наконец достроит границу, вдоль которой будет проходить нормальная дорога для патрулирования и забор. Суви считает, что преодолеть преграду во всяком случае сложнее, чем просто пройти мимо пограничного столба. Кроме того, в строящейся пограничной инфраструктуре важное место занимают системы наблюдения и слежки — таким образом уже не надо будет бояться, что какая-либо зона останется без присмотра.