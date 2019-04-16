16.04.2019, 07:10

ФОТО: Граница Эстонии почти не охраняется? Пограничники обеспокоены тем, что часть территории невозможно нормально патрулировать

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Йоозеп Тикс
Йоозеп Тикс
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Värska piirialadel Foto: Argo Ingver

На прошлой неделе председатель EKRE Март Хельме заявил в интервью ERR, что Эстонская граница имеет бреши и почти не охраняется, а он якобы четыре года назад два раза переходил эстонско-российскую границу в Саатсе, и его никто не задержал. Как же все обстоит на самом деле?

Руководитель пограничного кордоа Саатсе Арви Суви, который охраняет эстонско-российсую границу с 1995 года, на заявление Хельме парирует, что и на шоссе модно попробовать разогнаться до 200 км/ч, но на свой страх и риск. Однако Суви намекает, что в словах Хельме есть и доля правды: есть места на границе, куда пограничники не всегда могут пробраться.

Еще в конце 90-х этот отрезок границы сделал скандально известным Вахур Керсна из программы "Очевидец". Тогда он на камеру перепрыгивал с одной стороны границы на другую, тем самым показывая, что никто его не задержал, а на песчаной почве даже не осталось следов. Суви отмечает, что лица, переходящие границу в одиночку, не представляют для страны большую опасность, в отличии от организованной преступности.

Суви рассказывает, что местные жители в Саатсе — как вторая пограничная служба. Когда летом во время ЧМ-2018 в Москве из России в Европу пошел тайный поток народв, то большая часть информации как раз поступала от местных, которые замечали в родных краях чужих людей.

Тем не менее, Суви утверждает, что приграничные территории — самые безопасные регионы материковой Эстонии. Пограничники, которым иногда приходится выполнять и работы органов правопорядка, постоянно патрулируют местность и разбираются и с проблемами местных жителей. Для всех на равных основаниях действует строгий контроль.

Что касается патрулирования границы, то трудности возникают из-за природных условий. Из 82 км границы, за которые отвечает пограничный кордон Саатсе и Вярска, почти четверть — сложно проходимая болотистая местность. Эта территория когда-то была под водами Псковского озера. От пограничного столба №538 можно пройти по сухой поверхность лишь пару километров, пока не начнется болотистая местность, поросшая кустарником, где застревают машины и пешком приходится идти довольно долго — 4-5 часов до следующего сухого отрезка.

Пограничники ждут, когда же Эстония наконец достроит границу, вдоль которой будет проходить нормальная дорога для патрулирования и забор. Суви считает, что преодолеть преграду во всяком случае сложнее, чем просто пройти мимо пограничного столба. Кроме того, в строящейся пограничной инфраструктуре важное место занимают системы наблюдения и слежки — таким образом уже не надо будет бояться, что какая-либо зона останется без присмотра.

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