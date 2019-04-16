ФОТО: Граница Эстонии почти не охраняется? Пограничники обеспокоены тем, что часть территории невозможно нормально патрулировать

Руководитель пограничного кордоа Саатсе Арви Суви, который охраняет эстонско-российсую границу с 1995 года, на заявление Хельме парирует, что и на шоссе модно попробовать разогнаться до 200 км/ч, но на свой страх и риск. Однако Суви намекает, что в словах Хельме есть и доля правды: есть места на границе, куда пограничники не всегда могут пробраться.

Еще в конце 90-х этот отрезок границы сделал скандально известным Вахур Керсна из программы "Очевидец". Тогда он на камеру перепрыгивал с одной стороны границы на другую, тем самым показывая, что никто его не задержал, а на песчаной почве даже не осталось следов. Суви отмечает, что лица, переходящие границу в одиночку, не представляют для страны большую опасность, в отличии от организованной преступности.

Суви рассказывает, что местные жители в Саатсе — как вторая пограничная служба. Когда летом во время ЧМ-2018 в Москве из России в Европу пошел тайный поток народв, то большая часть информации как раз поступала от местных, которые замечали в родных краях чужих людей.