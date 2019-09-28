ФОТО | Города Эстонии подверглись нашествию лисиц. В чем причина?

Специалисты отмечают, что лисы приходят в города по простой причине — тут тепло и везде пахнет едой. По этой же причине мы видим много грызунов, а ястребы, совы и лисы в свою очередь охотятся на них.

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Животные часто роются в помойках и пищевых свалках. Плюс лисы — очень любопытные. Если дверь в подьезд открыта, то они не видят опасности туда зайти. Зачастую из подъезда пахнет едой или кошками. Поэтому неудивительно, что недавно лису встретили в подъезде.

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Из последних новостей складывается впечатление, что вокруг Тарту особенно много лис, но, по словам специалистов, они передвигаются повсюду.

Например, на Сааремаа много лис. "В то же время за границей лисы довольно часто бывают на городских улицах, например, в Лондоне это уже ежедневное явление. Там люди привыкли жить рядом с животными”, — говорит представитель общества Вирге Высуялг.