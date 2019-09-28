ФОТО | Города Эстонии подверглись нашествию лисиц. В чем причина?

Но не стоит оставлять пищевые отходы возле дома. Также не надо подкармливать диких животных. Скорее всего, первый лисенок, который придет к вам из леса, будет милым и симпатичным. Но затем, вместо него, может прийти медведь или другие опасные звери. И тогда вам придется избавляться от них, а в худшем случае просить охотника застрелить животное.
Но самая большая проблема, это когда требуют убить больное животное, если его вдруг заметили вблизи города. "Вы бы убили больную собаку? Нет. Все бы искали лекарства и способы вылечить животное. Тоже самое нужно делать и с лисами. Им нужно помогать".
По словам Высуялга, дикое животное — это дикое животное, об этом следует помнить при встрече с ним. "Его реакции непредсказуема, и животное может внезапно запаниковать. Испуганное животное может также напасть на людей. Однако раны, вызванные дикими животными, заживают очень медленно".
Он советует, если вы бродите по лесу, то пойте или рассказывайте самому себе истории. Так животные будут вас слышать, и ваше появление не окажется для них сюрпризом.
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