28.09.2019, 18:26

ФОТО | Города Эстонии подверглись нашествию лисиц. В чем причина?


EST 17
Rebane Raadi lennuväljal
Rebane Raadi lennuväljalFoto: Argo Ingver

В последнее время все чаще доходят известия о том, как лисы гуляют по подъездам или воруют торты. Delfi решил узнать у Общества диких животных, почему лисы приходят из леса в город и чем это может быть чревато.

Специалисты отмечают, что лисы приходят в города по простой причине — тут тепло и везде пахнет едой. По этой же причине мы видим много грызунов, а ястребы, совы и лисы в свою очередь охотятся на них.

Смотрите, как лиса украла торт у грузчика

Животные часто роются в помойках и пищевых свалках. Плюс лисы — очень любопытные. Если дверь в подьезд открыта, то они не видят опасности туда зайти. Зачастую из подъезда пахнет едой или кошками. Поэтому неудивительно, что недавно лису встретили в подъезде.

Смотрите фото.

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Из последних новостей складывается впечатление, что вокруг Тарту особенно много лис, но, по словам специалистов, они передвигаются повсюду.

Например, на Сааремаа много лис. "В то же время за границей лисы довольно часто бывают на городских улицах, например, в Лондоне это уже ежедневное явление. Там люди привыкли жить рядом с животными”, — говорит представитель общества Вирге Высуялг.

Но не стоит оставлять пищевые отходы возле дома. Также не надо подкармливать диких животных. Скорее всего, первый лисенок, который придет к вам из леса, будет милым и симпатичным. Но затем, вместо него, может прийти медведь или другие опасные звери. И тогда вам придется избавляться от них, а в худшем случае просить охотника застрелить животное.

Но самая большая проблема, это когда требуют убить больное животное, если его вдруг заметили вблизи города. "Вы бы убили больную собаку? Нет. Все бы искали лекарства и способы вылечить животное. Тоже самое нужно делать и с лисами. Им нужно помогать".

По словам Высуялга, дикое животное — это дикое животное, об этом следует помнить при встрече с ним. "Его реакции непредсказуема, и животное может внезапно запаниковать. Испуганное животное может также напасть на людей. Однако раны, вызванные дикими животными, заживают очень медленно".

Он советует, если вы бродите по лесу, то пойте или рассказывайте самому себе истории. Так животные будут вас слышать, и ваше появление не окажется для них сюрпризом.

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