ФОТО | Главная рождественская ель страны начала свой путь на Ратушную площадь! В Хааберсти срубают дерево

Подготовительные работы к тому, чтобы срубить ель, начались около 8 часов утра. Рождественская ель должна прибыть на Ратушную площадь в сопровождении полиции где-то к полудню.

”Уже второй год подряд мы нашли главную рождественскую ель столицы в самом Таллинне — если в прошлом году она была из Кристийне, то в этом году из Хааберсти. Несмотря на то, что мы искали ель в радиусе 100 километров от столицы, в итоге решение было принято в пользу дерева, которое растет в городе. Решающим фактором стала внешность ели”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

На следующий день после установки рождественской ели на Ратушной площади начнется установка Рождественского рынка, который будет открыт 15 ноября вместе с зажжением огней на рождественской ели.