ФОТО | Глава МИД Урмас Рейнсалу: Эстония осуждает фальсификацию истории со стороны России

"Военная победа в Освободительной войне сделала возможной победу за столом переговоров", — сказал Рейнсалу на памятной церемонии. "Мы как народ во все времена смотрим с любовью и преданностью как на сражавшихся в Освободительной войне, так и на проводивших мирные переговоры", — добавил он.

"Тартуский мир действует, правовая преемственность действует! — подчеркнул Рейнсалу. — Фальсификация истории со стороны России, при отрицании аннексии Эстонии, означает оправдывание политики сфер влияния и политики насилия тоталитарных режимов, и Эстонская Республика осуждает это".

Mälestustseremoonia Kalevipoja monumendi juures - Tartu rahu 100 Foto: Argo Ingver





Urmas Reinsalu sõnavõtt Tartu rahu sajandal aastapäeval. Välisministeerium





Urmas Reinsalu sõnavõtt Tartu rahu sajandal aastapäeval. Välisministeerium.