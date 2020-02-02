ФОТО | Глава МИД Урмас Рейнсалу: Эстония осуждает фальсификацию истории со стороны России

Выступивший на праздновании сотой годовщины Тартуского мира министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что правовая преемственность мирного договора сохраняется.
"Военная победа в Освободительной войне сделала возможной победу за столом переговоров", — сказал Рейнсалу на памятной церемонии. "Мы как народ во все времена смотрим с любовью и преданностью как на сражавшихся в Освободительной войне, так и на проводивших мирные переговоры", — добавил он.
"Тартуский мир действует, правовая преемственность действует! — подчеркнул Рейнсалу. — Фальсификация истории со стороны России, при отрицании аннексии Эстонии, означает оправдывание политики сфер влияния и политики насилия тоталитарных режимов, и Эстонская Республика осуждает это".
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