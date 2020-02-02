02.02.2020, 15:15

ФОТО | Глава МИД Урмас Рейнсалу: Эстония осуждает фальсификацию истории со стороны России

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Mälestustseremoonia Kalevipoja monumendi juures - Tartu rahu 100
Mälestustseremoonia Kalevipoja monumendi juures - Tartu rahu 100Foto: Argo Ingver

Выступивший на праздновании сотой годовщины Тартуского мира министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что правовая преемственность мирного договора сохраняется.

"Военная победа в Освободительной войне сделала возможной победу за столом переговоров", — сказал Рейнсалу на памятной церемонии. "Мы как народ во все времена смотрим с любовью и преданностью как на сражавшихся в Освободительной войне, так и на проводивших мирные переговоры", — добавил он.

"Тартуский мир действует, правовая преемственность действует! — подчеркнул Рейнсалу. — Фальсификация истории со стороны России, при отрицании аннексии Эстонии, означает оправдывание политики сфер влияния и политики насилия тоталитарных режимов, и Эстонская Республика осуждает это".

Mälestustseremoonia Kalevipoja monumendi juures - Tartu rahu 100 Foto: Argo Ingver
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