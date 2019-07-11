11.07.2019, 13:50

ФОТО | Глава Еврокомиссии провел собеседование с Кадри Симсон


rus.delfi.ee
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ФОТО | Глава Еврокомиссии провел собеседование с Кадри Симсон
Junker, Twittwr

Правительство Эстонии известило в понедельник Европейскую комиссию о том, что кандидатом на пост еврокомиссара от нашей страны выдвигается Кадри Симсон.

Сегодня президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер встретился с Симсон, чтобы оценить ее возможности для работы на высокой должности.

После встречи Симсон сказала, что Юнкер одобрил ее кандидатуру по пост замещающего еврокомиссара и разговор был приятным. ”Поскольку я стала бы комиссаром всего на четыре месяца, то портфель для меня разрабатывать не станут, поскольку мы просто не успеем его заполнить”, — добавила Симсон.

Она добавила, что на следующей неделе ее кандидатуру представят в парламенте. Голосование также состоится на пленарном заседании на следующей неделе. Точные даты она назвать не смогла.

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