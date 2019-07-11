ФОТО | Глава Еврокомиссии провел собеседование с Кадри Симсон

Сегодня президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер встретился с Симсон, чтобы оценить ее возможности для работы на высокой должности.

После встречи Симсон сказала, что Юнкер одобрил ее кандидатуру по пост замещающего еврокомиссара и разговор был приятным. ”Поскольку я стала бы комиссаром всего на четыре месяца, то портфель для меня разрабатывать не станут, поскольку мы просто не успеем его заполнить”, — добавила Симсон.

Она добавила, что на следующей неделе ее кандидатуру представят в парламенте. Голосование также состоится на пленарном заседании на следующей неделе. Точные даты она назвать не смогла.