26.01.2021, 17:46
ФОТО | Герою борьбы с коронавирусом вручили рупор "Друга прессы"
Эстонский союз медиапредприятий присудил в декабре звание "Друга прессы"-2020 бывшему медицинскому руководителю кризисного штаба Департамента здоровья Аркадию Попову. Сегодня ему была вручена прилагающаяся к этому титулу награда — символический рупор.
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