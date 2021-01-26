26.01.2021, 17:46

ФОТО | Герою борьбы с коронавирусом вручили рупор "Друга прессы"


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Foto: Andres Putting

Эстонский союз медиапредприятий присудил в декабре звание "Друга прессы"-2020 бывшему медицинскому руководителю кризисного штаба Департамента здоровья Аркадию Попову. Сегодня ему была вручена прилагающаяся к этому титулу награда — символический рупор.

Было отмечено, что он в сложный период разгара коронакризиса он ясно и откровенно общался посредством СМИ с обществом.

Сейчас Попов работает председателем правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

Титул "Друг прессы" присуждался уже 27 раз. Титул "Враг прессы" в этом году не присуждали, чтобы не вносить в общество негатив и вражду.

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