ФОТО | Фонд интеграции наградил Аркадия Попова и других выдающихся деятелей в области интеграции

4 декабря министр культуры Тынис Лукас и руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар объявили имена выдающихся деятелей в области интеграции. Признание и денежные премии получили некоммерческие организации Объединение народов Эстонии, Эстонский совет помощи беженцам, Changemakers и заведующий Центром скорой помощи Региональной больницы Аркадий Попов.
”Эстонская Республика является одним из самых надежных мест в штормящем мировом океане, и большинство здешних жителей прекрасно это понимает и любит свою страну”, — сказал министр культуры Тынис Лукас.
”У нас живет много представителей других национальностей, которые активно участвуют в построении нашего общества и показывают пример того, как стать патриотом Эстонии, сохраняя при этом свою национальную самобытность. За это мы выражаем им особую благодарность и признательность” , — добавил он.
Премии за заслуги в области интеграции присуждаются лицам и организациям, которые за прошедший год осуществили проекты, направленные на ознакомление общественности с представленными в Эстонии культурами и налаживание контактов и сотрудничества между людьми с разным родным языком. Премии присуждались в четырех категориях, и лауреаты каждой из них получили премию в размере 1000 евро.
В категории ”Посланник культуры года” премия была присуждена Объединению народов Эстонии за организацию 10-й Этно-ярмарки и XXXII Форума народов Эстонии. На Этно-ярмарке все желающие могли познакомиться с ремеслами и кухней разных национальностей и насладиться национальной музыкой. Мероприятие посетили около 20 000 человек. Объединение народов Эстонии уже на протяжении многих лет вносит свой вклад в ознакомление с множеством различных культур и помогает найти точки соприкосновения между разными общинами.
Премия в категории ”Создатель диалога культур года” была присуждена Эстонскому совету помощи беженцам, организовавшему в разных регионах Эстонии серию мероприятий ”Давайте познакомимся!”. Их цель состояла в том, чтобы познакомить жителей Эстонии с проблемами и бытом новых иммигрантов, а также сблизить и помочь налаживанию контактов между представителями разных культур. Благодаря данной инициативе в каждом уезде можно было ближе познакомиться с разными культурами, представленными в Эстонии, и найти новых знакомых и друзей среди представителей разных национальностей.
Аркадий Попов, заведующий Центром скорой помощи Региональной больницы, в прошлом медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья, удостоен премии за вклад в интеграцию в категории ”Вестник года”. В критическое для общества времяПопов сумел завоевать доверие людей, говорящих на разных языках, и объединить сообщества, создав единое понимание того, как каждый может внести свой вклад в борьбу с распространением коронавируса.
В этом году премия присуждалась впервые в категории ”Самая яркая организация года”. Премия была присуждена НКО Changemakers, организовавшему программу развития молодежи ”Changemakers Academy”, в которой приняли участие 120 молодых людей, говорящих на эстонском и русском языках. В результате командной работы участники программы оказали помощь нескольким социальным предприятиям в решении проблем коммуникации, маркетинга или продаж. Кроме того, благодаря рекрутинговой кампании проекта более 3300 молодых людей получили новые знания о социальном предпринимательстве.
На конкурс проектов по содействию интеграции за 2019-2020 гг. поступило в общей сложности 28 заявок. Фонд интеграции присуждает премии за содействие интеграции с 1999 года, а премии за медийные проекты — с 2009 года. Премиальный фонд конкурса финансирует Министерство культуры.
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