ФОТО | Финансовая комиссия Рийгикогу встретилась с делегацией МВФ

По словам заместителя председателя комиссии Марис Лаури, делегация МВФ интересовалась структурой государственного бюджета на следующий год: он составлен со структурным дефицитом 0,7 % ВВП. Члены делегации спросили о мерах по сокращению дефицита, инвестиционной политике и о прогнозе в связи с планируемой пенсионной реформой.

”В ходе встречи мы пришли к выводу, что именно в связи с пенсионной реформой необходимо изучить прогнозы на будущее. Перед принятием решений следует провести тщательный анализ влияния”, — сказала Лаури. Она добавила, что участники встречи также обсудили экономическую эффективность бюджета и налоговую политику.

Во встрече приняли участие заместитель председателя финансовой комиссии Марис Лаури и члены комиссии Андрес Сутт и Айвар Сыэрд.

Делегация Международного валютного фонда находится с визитом в Эстонии с 22 октября по 4 ноября в рамках консультаций по статье IV. Члены делегации встретятся с представителями государственного и частного сектора и обсудят с ними экономическую политику страны. По итогам консультаций в рамках ежегодной основной миссии МВФ в Эстонии будет подготовлен отчет фонда с оценкой экономической политики страны. В мае этого года делегация МВФ уже посетила Эстонию с промежуточным визитом.