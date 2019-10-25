25.10.2019, 18:30

ФОТО | Финансовая комиссия Рийгикогу встретилась с делегацией МВФ


rus.delfi.ee
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Rahanduskomisjoni liikmete kohtumine IMF-i delegatsiooniga Foto: Foto Erik Peinar +372 5025515

Сегодня члены финансовой комиссии Рийгикогу встретились с членами делегации Международного валютного фонда (МВФ), пребывающими в Эстонии с визитом. В ходе встречи стороны обсудили бюджетную политику правительства, государственный бюджет на следующий год, планируемые инвестиции и пенсионную реформу, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам заместителя председателя комиссии Марис Лаури, делегация МВФ интересовалась структурой государственного бюджета на следующий год: он составлен со структурным дефицитом 0,7 % ВВП. Члены делегации спросили о мерах по сокращению дефицита, инвестиционной политике и о прогнозе в связи с планируемой пенсионной реформой.

”В ходе встречи мы пришли к выводу, что именно в связи с пенсионной реформой необходимо изучить прогнозы на будущее. Перед принятием решений следует провести тщательный анализ влияния”, — сказала Лаури. Она добавила, что участники встречи также обсудили экономическую эффективность бюджета и налоговую политику.

Во встрече приняли участие заместитель председателя финансовой комиссии Марис Лаури и члены комиссии Андрес Сутт и Айвар Сыэрд.

Делегация Международного валютного фонда находится с визитом в Эстонии с 22 октября по 4 ноября в рамках консультаций по статье IV. Члены делегации встретятся с представителями государственного и частного сектора и обсудят с ними экономическую политику страны. По итогам консультаций в рамках ежегодной основной миссии МВФ в Эстонии будет подготовлен отчет фонда с оценкой экономической политики страны. В мае этого года делегация МВФ уже посетила Эстонию с промежуточным визитом.

Заключение о нынешнем визите руководитель делегации МВФ Шейх Анта Гей представит в понедельник, 4 ноября, на пресс-конференции, которая пройдет в Банке Эстонии.

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