25.06.2019, 12:03

ФОТО: Еврейское кладбище в Таллинне подверглось нападению вандалов

 (11)
rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Еврейское кладбище в Таллинне подверглось нападению вандалов
Foto: Eesti Juudi Kogukond

23 июня на еврейском кладбище в Рахумяэ были перевернуты пять надгробий. Полиция начала производство в отношении инцидента.

Глава Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон сказала Delfi, что они решили подождать с обнародованием информации до вечера понедельника, что не портить людям настроение в праздники.

По ее словам, произошедшее достойно сожаления и она надеется, что полиции удастся поймать вандалов.

Кроме того, в тот же день на камнях у остановки Лилле кто-то нарисовал краской из баллончика свастику.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: