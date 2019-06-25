ФОТО: Еврейское кладбище в Таллинне подверглось нападению вандалов

Глава Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон сказала Delfi, что они решили подождать с обнародованием информации до вечера понедельника, что не портить людям настроение в праздники.

По ее словам, произошедшее достойно сожаления и она надеется, что полиции удастся поймать вандалов.

Кроме того, в тот же день на камнях у остановки Лилле кто-то нарисовал краской из баллончика свастику.