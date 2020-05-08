ФОТО | Это останется в истории: Бронзовый солдат утонул в цветах 8 мая — память почтили Эстония, Белоруссия, Казахстан(14)
Завтра, 9 мая великий День Победы. Обычно в этот день ежегодно на Военном кладбище очень многолюдно. Люди приходят с цветами, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.
Выяснены обстоятельства смерти миллиардера Дмитрия Босова
Британский врач по дням расписала симптомы коронавируса
Учёные нашли в лёгких умерших от COVID следы того, что убивает
Названа температура, которая уничтожает COVID-19 за 5 минут