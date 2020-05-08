ФОТО | Это останется в истории: Бронзовый солдат утонул в цветах 8 мая — память почтили Эстония, Белоруссия, Казахстан

Правительство Эстонии, столичные власти, посольство РФ в Эстонии и ветеранские организации единогласно обратились к жителям Эстонии с призывом не посещать 9 мая Военное кладбище, на котором установлен монумент Воину-освободителю.

Посольство России в Эстонии, как и планировалось ранее, возложит цветы к подножию монумента завтра, 9 мая. Однако уже сегодня принесли к монументу цветы. Венки сегодня возложили — Керсти Кальюлайд от имени Эстонии, а также представители посольств Республики Беларусь и Республики Казахстан.

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