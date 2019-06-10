ФОТО | Эстонского политика Марта Нуття провожают в последний путь

Второго июня проблемы со здоровьем оборвали жизнь 57-летнего Марта Нуття - эстонского политика, историка, доктора философии, офицера запаса, много лет проработавшего депутатом Рийгикогу. Сегодня в церкви Каарли его провожают в последний путь.
Второго июня проблемы со здоровьем оборвали жизнь 57-летнего Марта Нуття - эстонского политика, историка, доктора философии, офицера запаса, много лет проработавшего депутатом Рийгикогу. Сегодня в церкви Каарли его провожают в последний путь.
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