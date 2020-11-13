ФОТО: Эстонский взвод завершил подготовку к зарубежной операции в Мали

”Благодаря учениям личный состав, мужчины и женщины, получил представление о предстоящих задачах в Мали. Наша мотивация справиться с миссией, которую я считаю и без того высокой, выросла”, — сказал командир взвода BKN Estpla-8 младший лейтенант Каарел Аруоя.

В ходе итоговых учений Sleipnir-8 отрабатывались наиболее вероятные сценарии, с которыми предстоит столкнуться эстонскому подразделению при выполнении зарубежной операции: охрана базы, патрулирование и действия в составе отряда быстрого реагирования.

”Мы воссоздавали самые разнообразные обстановки, с которыми они могут столкнуться, чтобы каждый военнослужащий понимал свою роль и задачу. С каждой новой попыткой качество выполнения упражнений росло”, — пояснил начальник учений лейтенант Таави Ээсалу.

”Подготовка к предстоящей операции была разнообразной и основательной, — подтверждает начальник эстонского контингента майор Вячеслав Сенин. — Инструкторы проявили профессионализм, и их работа заслуживает похвалы. Скаутский батальон хорошо подготовил подразделение. Разумеется, обстановка в Мали остается изменчивой, но я убежден, что личный состав справится со всеми возложенными на него задачами и при необходимости готов импровизировать”.

Пехотный взвод сменит находящееся в Мали аналогичное подразделение в декабре этого года. Предшественники BKN Estpla-8 начали свою службу за рубежом на военной базе в Гао в августе этого года. В зону ответственности эстонского контингента входит городская застройка на побережье реки Нигер. Основная задача взвода — несение караульной службы и патрулирование территории совместно с контингентом Франции.

Организованная вооруженными силами Франции операция "Бархан" проводится в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере против исламистских террористических группировок в этих странах и контрабандистов, переправляющих в Европу беженцев.