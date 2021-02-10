ФОТО | Эстонский спецназ меняет вооружение на новые автоматы и пистолеты

”Оружие спецназовца должно отличаться точностью, надежностью в сложных условиях эксплуатации, простотой обслуживания и возможностью установки на автомат дополнительных приспособлений. Исходя из этих критериев, среди многих достойных образцов мы выбрали H&K 416”, — пояснил начальник Командования специальных операций Марус Куул.

До сих пор спецназоцвы использовали автоматы Heckler & Koch G-36 и пистолеты USP. Оба образца применялись во время зарубежных миссий в Афганистане.

Командование специальных операций находится в прямом подчинении командующего Силами обороны. Подразделение специализируется на ведении ассимитричных боевых действий.