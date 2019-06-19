ФОТО: Эстонский пехотный взвод еженедельно патрулирует улицы города Гао в Мали

”До сих пор все наши патрули проходили спокойно и без происшествий. Передвигаясь по городу, приятно видеть приветствующих нас и улыбающихся местных жителей — это показывает, что наше присутствие здесь ценится”, — сказал командир взвода ESTPLA-30 младший лейтенант Айгар Пиирисильд.

Личный состав пехотного взвода ESTPLA-30 проходит службу на военной базе Гао с начала апреля, за это время взвод провёл четырнадцать патрулей. Задачей эстонского пехотного взвода в Мали в рамках французской военной операции является обеспечение безопасности на полевой базе Гао.

Целью французской военной операции ”Бархан” является поддержка Мавритании, Мали, Буркина-Фасо, Нигера и Чада в борьбе с радикальными исламистами, препятствуя тем самым распространению угрожающей Европе нелегальной иммиграции и торговле людьми.