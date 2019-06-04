04.06.2019, 16:35
ФОТО: Эстонский флаг над Петербургом! Фестиваль воздушных змеев не обошелся без эстоноземельцев(1)
Читатель Delfi прислал фотографии с Фестиваля воздушных змеев, который прошел в Санкт-Петербурге 1-2 июня. На фестиваля он приметил воздушного змея в форме сердца и цвета эстонского флага — с ласточкой и надписью Estonia внутри.
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