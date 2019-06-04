ФОТО: Эстонский флаг над Петербургом! Фестиваль воздушных змеев не обошелся без эстоноземельцев

"На 2 дня небо над фортом «Константин» превратится в яркое и красочное полотно, когда гигантские воздушные змеи взлетят ввысь. Участники из разных стран представят публике свои лучшие творения всех цветов и форм, которых Вы еще никогда не видели!", - написано на странице мероприятия.