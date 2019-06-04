04.06.2019, 16:35

ФОТО: Эстонский флаг над Петербургом! Фестиваль воздушных змеев не обошелся без эстоноземельцев

 (11)
Turist.ee
EST 48
Tuulelohu festival Peterburis
Tuulelohu festival PeterburisFoto: Delfi lugeja

Читатель Delfi прислал фотографии с Фестиваля воздушных змеев, который прошел в Санкт-Петербурге 1-2 июня. На фестиваля он приметил воздушного змея в форме сердца и цвета эстонского флага — с ласточкой и надписью Estonia внутри.

"На 2 дня небо над фортом «Константин» превратится в яркое и красочное полотно, когда гигантские воздушные змеи взлетят ввысь. Участники из разных стран представят публике свои лучшие творения всех цветов и форм, которых Вы еще никогда не видели!", - написано на странице мероприятия.

Читайте также:
Читайте также: