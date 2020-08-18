18.08.2020, 16:11
ФОТО | Эстонские геологи обнаружили в проливе Вяйнамери остов древнего судна
Эстонские геологи обнаружили в проливе Вяйнамери остов древнего судна.
Эстонские геологи обнаружили в проливе Вяйнамери остов древнего судна.
По предварительны данным, длина находящегося на глубине 4,5 м остова может достигать 28 метров, что сравнимо с размерами ганзейского кога.
По словам руководителя отдела морской геологии и геофизики Эстонской геологической службы Стена Сууроя, это довольно редкая находка, принимая во внимание местоположение остова и сохранность деревянных конструкций.
Геологи передали всю имеющуюся информацию Департаменту водных путей, который в ближайшие недели займется исследованием и картографированием находки.
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