ФОТО | Эстонские геологи обнаружили в проливе Вяйнамери остов древнего судна

По предварительны данным, длина находящегося на глубине 4,5 м остова может достигать 28 метров, что сравнимо с размерами ганзейского кога.

По словам руководителя отдела морской геологии и геофизики Эстонской геологической службы Стена Сууроя, это довольно редкая находка, принимая во внимание местоположение остова и сохранность деревянных конструкций.

Väinamerest leiti laevavrakk Foto: Eesti geoloogiateenistus

Геологи передали всю имеющуюся информацию Департаменту водных путей, который в ближайшие недели займется исследованием и картографированием находки.