ФОТО | Эстонка в Линчепинге: мой брат подумал, что взорвалась его машина

По словам женщины, в момент взрыва она находилась в 600 метрах, на рабочем месте. ”Сразу после взрыва со всех сторон послышались звуки сирен. По словам людей, на место прибыли около 20 машин Скорой помощи”.

”Мой брат, который ездил на машине по городу и был в 300 метрах от места взрыва, сказал, что весь его автомобиль содрогнулся так, как будто взорвалась сама его машина. К автомобилю прилетел кусок трубы, который сейчас огорожен полицейской лентой”.

„В центре города, находящемся в полукилометре от места взрыва, люди занимались своими делами, никакой паники не чувствовалось, — рассказала эстонка.

„Особых мер охраны я не заметила. Так как рядом с взорвавшимся домом расположен один из самых больших городских перекрестков, то его сразу же перекрыли”, — поделилась своими наблюдениями женщина.