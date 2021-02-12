ФОТО | Эстонию посетил главком Командования НАТО по трансформации

”Военная мощь НАТО основывается на синергии — общих усилиях по обеспечению и укреплению сотрудничества. Вклад Эстонии в развитие эффективности и силы альянса раскрывается посредством ее участия в операциях и развитии национальных вооруженных сил”, — сказал генерал Ланата.

Также главнокомандующий одного из двух командований НАТО встретился с командующим Силами обороны Эстонии генерал-майором Мартином Херемом, который ознакомил его с ситуацией вокруг безопасности в регионе и деятельностью эстонских вооруженных сил. Вдобавок генерал встретился с президентом Керсти Кальюлайд, премьер-министром Каей Каллас, министром обороны и представителями комиссии по государственной обороне Рийгикогу.

Помимо этого, Ланата ознакомился с деятельностью союзных войск в стране, посетил штабной элемент НАТО и Киберцентр НАТО в Таллинне.

Располагающееся в Норфолке, США, Командование НАТО по трансформации является одним из двух стратегических управлений альянса. Оно отвечает за наблюдение и анализ изменений, влияющих на поле боя будущего. Также командование ответственно за разработку доктрин и программ развития объединенных вооруженных сил для соответствия последних современным требованиям.