ФОТО: Эстония стала председателем Совета безопасности ООН

В течение месяца в рамках председательства пройдет ряд важных мероприятий и встреч. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

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