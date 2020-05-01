ФОТО: Эстония стала председателем Совета безопасности ООН

Сегодня Эстония на месяц стала председателем Совета безопасности ООН, в честь чего утром у здания министерства иностранных дел были подняты флаги Эстонии и ООН.
В течение месяца в рамках председательства пройдет ряд важных мероприятий и встреч. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.
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