01.05.2020, 14:12

ФОТО: Эстония стала председателем Совета безопасности ООН

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Galerii: 3 pilti
Tänasest algab Eesti eesistumine ÜRO Julgeolekunõukogus. Tähelepanu all on COVID-19, küberjulgeolek ning rahvusvaheline koostöö. Foto: Välisministeerium.

Сегодня Эстония на месяц стала председателем Совета безопасности ООН, в честь чего утром у здания министерства иностранных дел были подняты флаги Эстонии и ООН.

В течение месяца в рамках председательства пройдет ряд важных мероприятий и встреч. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.
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