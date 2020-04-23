ФОТО: Эстония отправила в Мали продукты в качестве поддержки учебной миссии ЕС

”Даже во время особого положения не следует забывать, что второй опорой безопасности Эстонии, помимо ее самостоятельной обороноспособности, является коллективная оборона — так же, как союзники в период кризиса помогают обеспечивать безопасность Эстонии, так и мы будем вносить вклад в международную безопасность за пределами своих границ”, — сказал министр обороны Луйк.

Министр обороны Луйк отметил, что Эстония оказывает помощь по просьбе обратившегося ко всем государствам-членам ЕС командующего руководящими структурами военных миссий ЕС генерал-лейтенанта Эсы Пулккинена, который со своим штабом руководит тремя учебными миссиями ЕС в Мали, Центральноафриканской Республике и Сомали.

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”Мы по-прежнему будем солидарны с нашими союзниками”, — подчеркнул Луйк.

По словам командующего Силами обороны Эстонии генерал-майора Мартина Херема помощь также оказывает непосредственную поддержку Силам обороны самой Эстонии и еще военнослужащим 22 других государств-членов ЕС и пяти государствам-партнерам в учебной миссии EUTM в Мали.

”Хотя в настоящее время нет серьезных проблем с логистической поддержкой военнослужащих Эстонии или наших союзников в Африке, увеличение запасов продовольствия на местах, несомненно, является в качестве предупредительной меры, правильным шагом в быстро меняющейся обстановке. Таким образом мы можем быть уверены, что сможем удовлетворить первичные потребности наших солдат и солдат наших союзников в случае ухудшения ситуации в Африке и замедления цепочек поставок”, — сказал командующий Силами обороны генерал-майор Херем.

В отправленной Эстонией партии содержится 1920 продовольственных посылок. На отправку посылок и их транспортировку из бюджета государственной обороны будет выделено 45 000 евро.

Эстония вносит свой вклад в миссию Европейского союза в Мали участием офицеров штаба и инструкторов по обучению.

Вклад Эстонии в миссию EUTM в Мали предоставляет возможность участвовать в реализации совместной политики Европейского Союза в области безопасности и обороны и вносить вклад в долгосрочную стабилизацию Сахельского региона. Целью EUTM в Мали является восстановить военный потенциал вооруженных сил Мали, чтобы они могли организовывать и проводить военные операции, восстановить территориальную целостность Мали и уменьшить исходящую от террористических группировок угрозу.