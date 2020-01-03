03.01.2020, 10:49
ФОТО: Эстония отмечает сто лет перемирия в Освободительной войне
Сегодня в 10:30 прошло ровно сто лет с момента вступления в силу перемирия между Эстонской Республикой и Советской Россией в Освободительной войне.
Сегодня в 10:30 прошло ровно сто лет с момента вступления в силу перемирия между Эстонской Республикой и Советской Россией в Освободительной войне.
В связи с этим на площади Вабадузе ста секундами молчания почтили память павших в Освободительной войне.
"Именно благодаря им сегодня мы живем в Эстонском Государстве, которому 101 год”, — отметил председатель группы EV100 Тоомас Кихо.
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