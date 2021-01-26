ФОТО | "Эстония находится в хорошем состоянии". Ратас передал бразды правления Кае Каллас

Юри Ратас сказал Кае Каллас, что должность премьер-министра — это в первую очередь ответственность перед народом Эстонии за то, чтобы государство и его независимость были защищены, а благополучие населения и единство общества росли.

”Заверяю, что в момент передачи полномочий Эстонское государство находится в хорошем состоянии. Численность населения и уровень его благосостояния растут, увеличились детские пособия и пенсии, благодаря государственной реформе улучшилось управление государством. Позиция Эстонии на международной арене сильна, наши расходы на оборону выше, чем раньше, — сказал Ратас и добавил — Но мы все еще стоим перед лицом необходимости долго и серьезно бороться с эпидемией коронавируса. Желаю тебе сил и успехов. Я уверен, что ты будешь отстаивать благополучие и интересы нашего народа и очень хорошо справишься с обязанностями премьер-министра”.

Премьер-министр Кая Каллас поблагодарила Юри Ратаса и два его правительства за проделанную работу по развитию жизни в Эстонии. ”Благодарю тебя за вклад в отстаивание полиций Эстонии как в Европейском союзе, так и в отношениях с союзниками по НАТО, а также за ту работу, которую предыдущее правительство проделало, чтобы обуздать эпидемию коронавируса. Я знаю, что это не только большая честь, но и ответственность за оказанное доверие, достойным которого премьер-министру нужно быть”, — сказала премьер-министр Каллас.

Каллас совершила первое знакомство с персоналом Государственной канцелярии. Большая часть сотрудников из-за коронавируса слушала приветственные слова премьер-министра в видеотрансляции.

Основной целью вступившего сегодня в должность правительства Каи Каллас является продолжать результативно бороться с кризисом, вызванным COVID-19, способствовать тому, чтобы Эстония была ориентирована в будущее, и развивать наше государство во всех областях и регионах.

Ранее Каллас приняла присягу в Рийгикогу.