ФОТО | "Эстония — это государство, в котором автомойщик может стать премьер-министром". Ратас вновь избран председателем центристов

"Наша цель победить на предстоящих местных выборах и в этот раз. Мы также хотим улучшить свои результаты в каждом местном самоуправлении и округе", — сказал председатель Центристской партии Юри Ратас в своей вступительной речи на конгрессе Центристской партии.

”И, конечно же, благодаря поддержке наших избирателей мы в шестой раз рассчитываем получить абсолютное большинство мест в Таллиннском горсобрании, что в свою очередь является одним из критериев успеха нашей партии на выборах”, — сказал Ратас.

”Мы должны приложить много усилий и проделать гораздо больше работы, чем наши политические конкуренты. Своими словами и действиями мы должны оправдать высокие ожидания, обеспечить чувство уверенности и доверия к нам среди наших членов, наших избирателей и всех жителей Эстонии”, — добавил он.

По словам Ратаса, Центристская партия отстаивает интересы всех жителей Эстонии. ”Мы своей работой должны доказать, что для Центристской партии не существует своих и чужих людей, я подчеркиваю — для нас все люди являются своими”, — сказал Ратас.

”Сильной стороной Центристской партии всегда была ее способность объединять разных людей, создавать прочные связи между отдаленными районами и центрами, между людьми, говорящими на эстонском и русском языках, людьми с высокими и низкими доходами, между молодыми и пожилыми. Также мы предлагаем ценные идеи, способствующих развитию жизни в стране. Мы предпринимаем шаги и реализуем инициативы, которые приносят пользу всем людям. Обязанность Центристской партии — бороться за то, чтобы наше государство всегда было ориентировано на человека”, — подчеркнул Ратас.

”На собственном примере могу подтвердить, что Эстония — это государство, в котором автомойщик может стать премьер-министром”, — добавил он.

Премьер-министр подчеркнул, что хотя Эстония и преуспела, необходимо приложить все усилия для того, чтобы успешными почувствовали себя и те люди, которые до сих пор этого не ощущали. ”Среди нас по-прежнему много тех, чьи доходы не позволяют ощущать стабильности и уверенности в повседневной жизни будь то потерявшие работу из-за экономического кризиса и пытающиеся найти себе новое применение, пожилые или малообеспеченные люди, те, кто имеет проблемы со здоровьем, одинокие пенсионеры, те, кто потерял близких или не имеет достаточной поддержки. И мы должны отстаивать их интересы”, — сказал Ратас.